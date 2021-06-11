高端疫苗昨天宣布二期臨床試驗解盲成功，衛福部長陳時中今天也特別評論解盲結果，表示從高端公布的數據中可看出安全性、免疫反應、製程穩定性都沒問題，唯獨真實保護力有多少必須交由專家來研判。

陳時中表示，從昨天高端公布的三千多個數據可看出，至少疫苗安全性是沒有問題的，應該能被大家認可，另外在抗體陽轉率上，數值也來到百分之九十九點八，「方向很清楚，表示有引發身體的免疫反應」。

陳時中也提到，從高端的前三批製程數據也看出來，產品穩定性看起來也沒問題，唯獨中和抗體是否能夠等同真實保護力，還有待進一步商榷。

陳時中說，雖然從高端公布的中和抗體數據可看出相當不錯，「但中和抗體是不是代表他確效？需要專家蒐集更多意見才能做出綜合判斷」，不過他也說，目前中和抗體已有研究顯示與保護力成正相關，「但這還需要研判，不代表目前的中和抗體就有保護力。」

陳時中指出，為確認國產疫苗產生的中和抗體是否有效，早在三月AZ疫苗剛到貨時就針對兩百名醫護人員進行疫苗施打，預計將其血清拿來與國產疫苗做比對，目前相關的抽血程序都已開始進行，這些打完AZ的抗體分析結果應會在六月下旬出爐，屆時將提供給國產疫苗審查委員去做比對與了解。