中央公布國內新增286例本土確定病例、死亡24例，台北市長柯文哲11日分析，北市目前沒有大的感染，防疫壓力的高峰期已經過了，但有散在社區裡小小潛伏感染源，所以組成機動快篩隊到熱點殲滅確診案，一步一步撲滅掉，未來時間內大概維持這個戰略。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，從各行政區統計數字看起來，5月16日到5月22日這周感染最多人，隨後慢慢下降，現在很均勻分布到12行政區，感染數目慢慢下降，居家隔離追蹤人數昨天也降到2500人，管制有效要2周才看得出來，慢慢隨著確診者數量下降、居檢者也會下降，會慢2周才看得出效果，但防疫壓力的高峰期已經過了。

他表示，PCR核酸檢測做的時間和登錄，種種反應城市感染狀況的即時性不夠，北市所有急診處快篩陽性比較準，約有80％左右準確，6月4、5、6日因為放假加上下大雨，大家不出來看病數值就掉下去，6月7日周一又跳升回去，昨天又開始掉下來，不過不必糾結每天的數目，看趨勢比較明顯。

柯文哲說，快篩陽性數字昨降到42人，陽性率最低2.1％，北市目前沒有大的感染，就是散在社區有小小潛伏感染源，所以啟動機動快篩隊，畫訂區域查看案例，發現常有大樓裡4、6樓好幾層有確診，這樣的話那一區就做殲滅戰，維持三級管制讓大的傳染不會出現，出動熱點殲滅戰，哪個地方出現案例就全部快篩，一步一步撲滅掉，未來時間內大概維持這個戰略。