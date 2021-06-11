近期中國鉀肥價格持續上漲，62％俄白鉀價格近一個月上漲約2成；青海鹽湖鉀肥公司氯化鉀產品(農業一類優等品)波段漲幅約9％。全球經濟復甦態勢明顯，農產品價格漲勢強勁，這將增強農民種糧意願並帶動化肥施用量上升，進一步推動化肥價格走高。東鹼（1708） 、惠光（6508）營運升溫推進。

分析師表示，鉀肥有利於抵抗極端環境、增加經濟作物產出，因此在經濟增速相對較好的情況下，鉀肥的需求彈性也相對更高。隨著新冠肺炎疫情得到相對有效控制，在全球經濟復甦的情況下，鉀肥的需求將強勢反彈；另，食品價格指數也會直接影響農戶採購化肥的積極性和對價格的敏感性。

全球經濟復甦態勢明顯，農產品價格漲勢強勁，增強農民種糧意願並帶動化肥施用量的上升，進一步推動化肥價格走高，國際鉀肥生產供應商提高鉀肥價格的意願普遍強烈。

市場預測，中國鉀肥市場價格持續大幅拉漲，貨源多集中在大型貿易商手中，惜售為主；在貨源持續緊張情況下，不排除後期繼續拉漲的可能性。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。伴隨營運調整漸收成效，第一季毛利率從去年同期19.07％躍進至24.32％，獲利年增86.27％，EPS0.23元。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。其中，植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。伴隨出貨動能持穩放大，營收活絡躍進；5月營收2.27億元，月增19.47％，年成長25.45％。