疫苗混打 張上淳：國外研究指出混打反應更好 15:012021/06/12 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張上淳指出，國外研究顯示，疫苗混打反應更好。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國新冠肺炎疫情嚴峻，近期我國再進口莫德納疫苗，並開放第一劑AZ不良反應可以混打疫苗，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，除了歐洲有混打模式外，而且有安全性資料出來後，後續也有提及混打免疫力變的狀況，有西班牙非正式報告、德國報告顯示，打了AZ後再打BNT後，比同樣都打AZ更為理想，基於理論先打腺病毒載體疫苗再用MRNA疫苗學理上會有更強的反應，初步也有資料也考慮使用這樣的模式。 獨家／揭連戰施打疫苗的真相 罹癌開刀按醫囑打疫苗 本土疫情延燒 名醫：這兩都市長把疫情控制下來了 #新冠肺炎 #台灣 #張上淳 #AZ #莫德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北大型接種站未開放施打 侯友宜：疫苗量不夠 15:472021/06/12 生活 台中中小企業主嗆中央 我要打疫苗 04:102021/06/12 地方新聞 南投至少8成旅宿業自主停業 觀光協會：全民施打疫苗才是根本之道 15:112021/06/12 生活 蔡英文：7月開放一般民眾打疫苗 04:102021/06/12 財經要聞 政治人物應該最後打疫苗 王世堅喊：台灣2300萬人打完我再打 15:502021/06/12 政治 柯嘆若疫苗夠 怎會有特權階級 04:102021/06/12 政治要聞 124萬劑AZ疫苗如何打 陳時中釋疑 14:212021/06/12 生活 疫苗接種急喊卡 苗議員：早起的兒孫超級混怒 12:142021/06/12 生活 北市僅開放85歲以上預約施打疫苗 柯P：總不能擺擂台讓長者自相殘殺 16:282021/06/12 生活 張亞中》血疫苗 血政府 17:332021/06/12 海納百川 新到手1萬5000劑疫苗仍不夠 宜縣以風險性高低排定施打順序 15:562021/06/12 生活 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 這2數字若不歸零 台大名醫：降級解封恐遙遙無期 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 侯友宜視察中和區市場、賣場 籲分流採買、一次購足 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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