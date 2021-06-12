我國新冠肺炎疫情嚴峻，近期我國再進口莫德納疫苗，並開放第一劑AZ不良反應可以混打疫苗，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，除了歐洲有混打模式外，而且有安全性資料出來後，後續也有提及混打免疫力變的狀況，有西班牙非正式報告、德國報告顯示，打了AZ後再打BNT後，比同樣都打AZ更為理想，基於理論先打腺病毒載體疫苗再用MRNA疫苗學理上會有更強的反應，初步也有資料也考慮使用這樣的模式。