南彰醫院群聚感染再添婆媳檔2人確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大家族聚餐8人確診後沒有再新發病。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣12日新增2例確診，是南彰大型醫院爆發群聚感染後，居家隔離者發病，分別為出院的88歲婦女和60歲陪病的媳婦，兩人CT值分別為14.96和11.8，屬於發病初期，病毒傳染力仍很強，但都在匡列範圍，沒有向社區傳播的危險。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣確診個案已經累計243例，新增2例為5月23日後南彰醫院群聚感染，病房清空，曾經入住患者、陪病者在居家隔離中發病，累計6B病房已經有11人確診，但醫院徹底清空、消毒，沒有在新增病例，沒有病毒傳播危險，新增個案都是病房清空後，出院居家隔離者陸續發病。

此外，昨天爆發大家庭聚餐兩個家庭、四代、8人確診，還包括了台中櫃姐，掀起震撼，葉彥伯指出，感染源懷疑是80歲阿嬤的住新北的30歲孫女，在5月28日到6月6日返鄉。該家族6月4日有聚餐，阿嬤6月8日發病，接著6月10日阿嬤60多歲的女兒、女婿和親家母與照顧的外勞，還有兩個外孫女，和外孫女的女兒，也就是曾外孫全都確診。

彰化縣衛生局疫調，6月4日家族有進行10人聚餐，外勞烹煮，結果8人確診，感染率高達80％，外界很擔心是否再造成如水果傳播鏈般的效應，葉彥伯表示，阿嬤一發病，家族所有成員就快速地全部匡列，並進行居家隔離，疫情應該在掌控的範圍內，但病毒是很難纏，仍有很多隱形傳染，不能放鬆，要維持高度警戒，目前新北孫女居家隔離中，採檢是陰性。