小林亞星。（摘自www.sankei.com）

〈科學小飛俠〉主題歌作者逝 小林亞星享壽88歲。（摘自tc-ent官網）

日媒6月14日報導，1970年代台灣也曾播出的日本卡通〈科學小飛俠〉主題歌作者小林亞星，已在5月30日因心臟衰竭過世，享壽88歲，告別式僅有小林的近親人士參加。

小林亞星自1960年代起就持續創作多數的廣告音樂、流行歌曲與動畫主體曲，其中台灣觀眾最熟悉的莫過於6、7年級生的共同回憶《科學小飛俠》的主題歌，也就是〈ガッチャマンの歌〉，不過該曲在卡通播映初期其實是片尾曲。

《科學小飛俠》為「一號鐵雄」配音的聲優森功至曾表示，當時的聲優們都提出〈ガッチャマンの歌〉的氣勢規模較適合作為片頭曲，而實際上小林亞星創作該曲也是為了作為片頭曲而寫，卻因曲風與同時期播出的特攝片《假面騎士》易有聯想（且兩作主題歌演唱者亦同為子門真人），加上廣告主意見才將同為小林亞星創作的片頭、片尾曲調換，第23集起，片頭、片尾曲才正式確定。當時的孩童常將該曲自己改編成遊戲時用歌，可稱為「國民兒歌」。

他也創作過眾多流行歌曲，包括代表作都春美〈從北方的旅館來〉、以及鄧麗君的〈遺忘〉。小林亞星東京都出身，父親雖不愛音樂，彈他自己幼時積極接觸音樂，就讀慶應大學時在美軍關聯的設施演奏，畢業後正式進入電視圈相關工作，1961年以一曲服飾廣告歌爆人氣，一躍成為爆紅作曲家，眾多作品伴隨著電視媒體的成長期，每一首都充滿記憶點、朗朗上口。2019年，哥倫比亞唱片公司曾將他的音樂作品集結成致敬精選集。小林也曾在TBS電視台劇集《寺内貫太郎一家》中以演員身份演出，展現音樂以外的表現力。