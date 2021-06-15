連三天確診200以下！6/28後各縣市分區降級？ 陳時中：不排除任何可能

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增135例COVID-19確定病例，其中132例為本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡，確診病例連3天跌破200例，死亡人數則在持續20天兩位數的高峰之後，今天首度掉到個位數。不過目前全國致死率仍高達3.7%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前解隔離人數已逾半，對緩解醫療量能是好事，且今日病例數、死亡個案也比較少是好現象「整體趨勢朝向好方向走」。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

今日死亡個案中，出現1名50多歲女性兩度ＰＣＲ採檢陰性後，卻又在四天後死亡，外界質疑是否太晚治療？

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案9029，有慢性病、糖尿病、高血壓等嚴重慢性病史，剛開始前兩次分別在5月13日、25日採檢都陰性，到了5月27日才驗出陽性，這部分主要還是個案本身疾病的問題。

陳時中則表示，目前還是可以看到高齡相對疾病嚴重，所以呼籲慢性病這段時間要提高警覺更加注意。