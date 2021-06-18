2021年的大學畢典不「疫」樣！新冠病毒肆虐全球，自5月中在台灣本土爆發以來，疫情至今依然嚴峻。為避免不必要的接觸傳染，不僅全台延長三級警戒至6月28日，各級學校停課，指考延期外，今年各大專校院也改採「線上畢典」。繼6月上旬台大、政大、清大、淡江、真理等校畢典後，本周末（19及20日），全台共有31間大學畢業典禮，將在全台各地線上開辦。

明（19）日，包括有國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、中山醫學大學、國立臺灣海洋大學、康寧大學、華梵大學、台灣首府大學、臺北大學、逢甲大學、中華大學、東方設計大學等12所「綜合大學」，以及國立屏東科技大學、國立臺灣科技大學、中華科技大學、台北海洋科技大學、黎明技術學院、南亞技術學院、崑山科技大學、南開科技大學、高苑科技大學、美和科技大學、環球科技大學、遠東科技大學、蘭陽技術學院、中臺科技大學、大同技術學院、中州科技大學等16所科技大學，共計28所大學辦理畢業典禮。

20日也將有台南應用科技大學、明新科技大學、大漢技術學院，3所學校舉辦畢業典禮。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，雖然受到疫情影響，今年的畢業生無法參與實體的畢業典禮，但「TUN大學網」依然即時為大家即時報導各大專校院的畢典實況，讓2021年的畢業除了有「數位感」，還有「即刻的」臨場感，讓今年畢業生能畢典資訊一把抓，不到現場也能感受畢典的感動及眾人的祝福，讓即將成為社會新鮮人的學子們，也能開心的迎接下一階段的人生旅程。