獨行俠當前的混亂局面，看來沒有停止的一天！才剛開除籃球事務總裁唐尼爾森與總教練卡萊爾的獨行俠，19日又被《ESPN》記者麥克馬洪搶先爆料，東契奇、波爾金吉斯兩大球星早就互看不順眼，「他們不喜歡彼此，也讓事情變得更加複雜！」

「獨行俠內部的混亂局面早已浮現，因為球隊老闆庫班參與所有籃球相關決定，」麥克馬洪表示，「據我所知，波爾金吉斯一點也不喜歡替獨行俠打球，卻也不會提出交易申請，如果獨行俠今年夏天把他交易出去，他也不會感到心碎。」

麥克馬洪強調，目前獨行俠有兩個選擇，其一是讓波爾金吉斯真正成為球隊第2球星，其二是把波爾金吉斯交易出去，換回足以堪用的第2球星，「但以目前情況來看，這兩個情況都很難看到，也讓他們兩人當前尷尬關係感覺更難處理。」

或許19日獨行俠官方宣布，退役球星諾維茲基將會回歸擔任球隊特別顧問，就是希望跟東契奇、波爾金吉斯同樣來自歐洲的諾維茲基，可以扮演在兩大球星當中協調與溝通的重要角色，假如出動諾維茲基都壓不住兩人，恐怕獨行俠也沒救了。