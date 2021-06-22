老英雄普侯斯(Albert Pujols)今年5月中遭到洛杉磯天使狠心釋出，包括他自己，很多人都對此相當錯愕。不過普侯斯的甜蜜復仇正公然進行，那就是他投奔同城的道奇之後重振雄風。自加盟道奇以來，普侯斯轟出6發全壘打、貢獻16分打點，打擊率更是大幅上升，最爽的是這一切仍由老東家埋單，他3000萬美元的年薪全是天使在支付。

美媒《雅虎體育》諷刺地說：「天使正在支付鉅款給普侯斯，讓他幫自己的敵人打江山。」普侯斯被天使釋出時，因為沒有人要接手，所以剩下的薪資必須由天使支付。普侯斯成為自由球員之後，被隔壁的洛杉磯道奇以42萬美元底薪簽下。

普侯斯去年的打擊率僅有0.224，今年前24戰的打擊率僅有0.198（攻擊指數0.622），天使認為他沒用了就把他釋出，還扯謊說是普侯斯自己不想當板凳。然而道奇相信普侯斯還蘊藏著最後一股能量，買下他之後果然愈打愈好，26場的打擊率達到0.263（攻擊指數0.826），回復到他在2016年（攻擊指數為2012年）的水準了！

換言之，普侯斯幫道奇打的每一支安打都是天使付錢的，打得愈多，復仇的快感就愈大，用不著親自砲轟天使投手。同時普侯斯加盟之後，道奇從開季的22勝18敗之後寫下22勝9敗，這當然不是普侯斯一人的功勞，但他42萬美元薪水是道奇全隊最低的，買下他肯定是穩賺不賠。