全國疫情升級後，行政院迅速推出「簡訊實聯制」，並承諾資料僅用於防疫，不過有台中地方法院法官指出，近日發生資料被拿來使用在疫調之外的情形，例如警方的搜索票聲請書中，利用嫌犯以簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，簡訊實聯制原則很清楚，就是只供疫調使用，刑事局內部已在查證此事。

有台中地方法院的法官投書媒體指出，疫情指揮中心強調簡訊只傳送給電信公司且保留28天，並限作為疫調使用，近日卻發生了「簡訊實聯制」資料被拿來使用在疫調之外的情形。

該名法官透露，刑事警察局在搜索票聲請書中，利用嫌犯以簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤，與指揮中心一再保證簡訊「只會作為疫調使用」的承諾相背，希望政府在這塊問題上盡快有所反應。

陳宗彥表示，刑事局看到該文後，內部有在查證有無此事。他強調，無論是偵查或偵辦，內政部都要求所屬單位不能調用跟疫調有關的資料，簡訊實聯制一定是遵守只做疫調使用，不供其他使用，這個原則很明確，而刑事局查證出來之後，他也會對外界做說明。