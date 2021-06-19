台南86歲老婦打完疫苗後2天亡 醫院開出病死證明 15:382021/06/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市出現第2例疑似打完AZ疫苗後2天猝死案例。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市出現第2例疑似打完AZ疫苗後2天猝死的案例，安南區某護理之家的86歲婦人患有阿茲海默症等多重慢性病，15日接種AZ疫苗，17日過世，死者送往安南醫院急救不治，院方也開出病死證明。台南地檢署指出，醫療團隊依其專業判斷開出病死證明，如家屬沒有疑義，應不會進行司法相驗。 接種AZ疫苗後猝死頻傳 醫揭疫苗2大相關死因 台南第2例 86歲老婦打疫苗2天後心跳加快送醫不治 #疫苗 #病死 #台南 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種AZ後49死 陳時中：尚未發現死因與疫苗相關 14:162021/06/19 生活 陸疫苗在阿聯啓動3-17歲臨床試驗 王室子女參與 09:582021/06/19 兩岸 疫苗出現緩打潮 屏縣下周開放76歲以上施打 17:272021/06/19 生活 疑接種疫苗後不良反應 南投新增2起死亡案例 16:412021/06/19 生活 廣州部分病例接種國產疫苗後仍染疫 學者：突破性感染 17:472021/06/19 兩岸 嘉義市打疫苗再添2死 67歲洗腎男接種隔天猝死 15:112021/06/19 生活 南投打疫苗後再增3死 皆有心臟病史 已累積4人不治 18:592021/06/19 生活 台中再傳4人打疫苗後猝死 最年輕42歲！有慢性病史 15:232021/06/19 生活 因應疫苗緩打潮 台南機動調整年齡限制 20日放寬80歲以上長者施打 16:182021/06/19 生活 AZ疫苗傳猝死！台大學者籲4期臨床試驗 陳時中：看專家意見 14:492021/06/19 生活 75歲母親突被取消打疫苗 藍心湄無奈：像被噹沒用的人 11:062021/06/19 娛樂 生活熱門新聞 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 傳美國疫苗要來 116萬劑莫德納明抵台 總統府回應了 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。