台南市出現第2例疑似打完AZ疫苗後2天猝死的案例，安南區某護理之家的86歲婦人患有阿茲海默症等多重慢性病，15日接種AZ疫苗，17日過世，死者送往安南醫院急救不治，院方也開出病死證明。台南地檢署指出，醫療團隊依其專業判斷開出病死證明，如家屬沒有疑義，應不會進行司法相驗。