美國在台協會（AIT）稍早於臉書透露，除先前承諾援助台灣75萬劑莫德納疫苗外，另再額外捐贈175萬劑，共250萬劑莫德納疫苗將於明（20日）抵台。對此，「宅神」朱學恒則於臉書上笑回11字坦言，「真是不好意思！」同時不忘調侃，那些稱AZ疫苗是最好的疫苗的人要怎麼辦。

AIT表示，明將抵台的250萬劑莫德納疫苗，包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑。AIT指出，此批捐贈的疫苗展現了美國對台灣的承諾，同時讚許台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。

消息一出，朱學恒隨即發文寫下，「美國爸爸馳援！」並附註，「買的都沒到，都是人家送的，真是不好意思！」話鋒一轉，朱學恒再把主題帶回AZ疫苗，表示「那些已經做好態勢說AZ是最好疫苗的人要怎麼辦（笑）。」

貼文底下網友紛紛留言，「謝謝國際的援助，讓我們可以慢慢脫離困境」、「化緣化的真好！太棒了」、「真的都靠人家捐，每一次都把政府的臉打得好響」、「送的比買的多，難怪政府不積極買疫苖」、「奇怪了，花錢買的都不來，送的倒是一堆到底有沒有買啊」。但也有網友認為，「萊豬都吞了，二手武器都買了，送點疫苗算啥啊」。

莫德納疫苗超乎預期來了比原定75萬劑數目多了3倍，對此也引起PTT網友熱議，不少人好奇，究竟哪些民眾能打到這250萬劑疫苗。