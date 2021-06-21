曾獲法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎的指揮家呂紹嘉，身為客家子弟，近年他從客家音樂尋找藝術靈感，並錄製成專輯《來自台灣－呂紹嘉的原鄉情懷》，和聽眾分享。

呂紹嘉表示，他來自竹東，在客家環境成長，能以流利的客語溝通，祖父還曾是客家八音樂團的指揮，很能唱山歌，但很可惜的是，他不會客家八音，「而客家文化也慢慢地在現代社會中消失，需要透過創作、演奏，不斷和世人分享。」

專輯裡的曲目包括由蕭泰然改編的鄧雨賢《望春風》、蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》、李元貞《美濃之道》、林京美《嘹聲長吟》以及王怡雯《客家幻想曲》。

其中的《美濃之道》，是以高雄美濃景點獅形頂、獅子頭水圳，以及客家山歌等為創作靈感，記錄台灣風景。呂紹嘉表示，他從這部作品裡一段高亢的小提琴獨奏，聯想到客家山歌，「那是一種非常直接的表達方式，讓人聽見屬於台灣的元素。」呂紹嘉說，久居歐洲多時，能聽見客家山歌，額外帶給他許多音樂上的靈感。