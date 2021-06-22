小提琴家林昭亮連年在台舉辦音樂節，今年遇上台灣疫情爆發，將改到美國舊金山舉辦，預計有19名台籍學生參與，抵達美國後會由音樂節安排打疫苗和隔離。

林昭亮表示，這次音樂節在機緣巧合下，提前走向國際，「有眾人的努力和支持、我深信理想的延續必將成功，也期待明年重回台灣、回饋家鄉。」

林昭亮過去兩年皆返台舉辦大師星秀音樂節，除了音樂會，還有提供給音樂學子的大師班課程。今年夏天，原本也要在台灣舉辦，但突如其來的疫情爆發，就連林昭亮原本5月在台北的音樂會也臨時喊卡，他返美後，不放棄舉辦音樂節的可能，在多方奔走之下，確定將音樂節的地點移到舊金山音樂學院進行。

林昭亮表示，去年世界各地所有演出活動驟然停擺，台灣成功的防疫，使音樂節的教學與演出圓滿完成，「我深信今年再度克服困難，一定會成為全世界樂壇的焦點。」

舊金山音樂學院成立於1917年，是美國西岸最重要的音樂學院之一，著名校友包括小提琴大師史坦、曼紐因等。音樂節預計7月下旬登場。