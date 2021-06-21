女星藍盈瑩是大陸新生代演員，最讓觀眾熟知的角色是，她在宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛的貼身丫鬟浣碧，而現實生活中的藍盈瑩則是辣妹一枚，藍盈瑩其實身材超好，擁有纖細的身材曲線，在工作室曬出的美照中，更是讓藍盈瑩的好身材全都露。

藍盈瑩2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》打開知名度，她飾演頗有心機的貼身丫鬟浣碧而被觀眾熟識，接著藍盈瑩在《外科風雲》、《原來你還在這裡》、《精英律師》等電視劇都有演出，藍盈瑩也從配角，逐漸演到主角，而演技精湛的藍盈瑩其實身材超好，在藍盈瑩工作室近期曬出的美照中，藍盈瑩挑戰各種禮服，藍盈瑩辣穿前後開深V禮服，大方秀白嫩美肌和S身材曲線，原來藍盈瑩的身材很不錯。

藍盈瑩大方秀白嫩美肌和S身材曲線。（圖／取材自藍盈瑩工作室微博）

藍盈瑩化身美人魚，優美地側躺在岸邊的石頭上。（圖／取材自藍盈瑩工作室微博）

同時，藍盈瑩也化身美人魚，以兩截式洋裝入鏡的她，優美地側躺在岸邊的石頭上，服裝的亮片設計，讓藍盈瑩整個人狂噴仙氣，而藍盈瑩還幽默說：「其實...石頭上挺燙的」，更是逗樂一票網友。

演員出身的藍盈瑩，除了戲劇之外，她也在去年加入選秀節目《乘風破浪的姐姐》，和眾女星PK，藍盈瑩大秀歌喉和舞藝精湛，展現多才多藝與積極上進的態度，也讓讓外界驚訝，原來藍盈瑩這麼有才華，儘管她最後未能組團，但藍盈瑩如此積極與正能量的態度，早就讓外界留下深刻印象。