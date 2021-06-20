美魔女方文琳近期雖然因疫情肆虐，導致戲劇、舞台劇以及電影拍攝全停擺，不過方文琳宅在家抗疫之餘，仍不忘充實自己，方文琳和女兒齊薇一起學吉他，愛運動的她依舊維持運動習慣，而方文琳稍早就曬出運動照，並直呼：「關在家的結果就是...越來越壯」，只見方文琳身材結實、0贅肉，56歲身材曲線超不科學。

方文琳近期雖然都宅在家抗疫，愛運動的她也沒忘活動筋骨，照片中，方文琳身穿運動內衣和短褲，她雙手撐地、雙腳則抬起放在架子上，方文琳的動作看似簡單，但其實相當費力，她的手臂和腿部線條結實，腹部、大腿完全都沒贅肉。

方文琳身材結實、0贅肉，56歲身材曲線超不科學。（圖／取材自方文琳臉書）

同時，方文琳也在臉書發文寫下：「真心覺得這一波關在家的結果就是...越來越壯你們呢？」方文琳的身材纖細又健美，56歲的不科學身材曲線完勝少女，網友看了都驚呼：「姐的體態也太好」、「這...真的想不壯也難..」、「這曲線超美」、「真的太強了」。

方文琳每回曬運動影片，都讓網友直呼她體力超強、太厲害，對此，方文琳也曾提到，她已持續運動習慣好幾年了，強調她運動也不是為了瘦「運動的人，身體已經習慣了，疫情關係我也無法出去跑步，所以就網上找一些有氧、無氧、肌力各方面來玩，所以這也是一種習慣養成」，不過方文琳也呼籲，運動要循序漸進，避免運動傷害。