台北市推出批發市場專案，要求所有市場人員快篩、接種疫苗，卻出現有人出現症狀擔心無法工作不敢去快篩，市長柯文哲24日表示，台北農產運銷公司群聚感染，社會大眾的想法很簡單就是休市，不過，一旦休市大家就餓死，他先前也曾說三級警戒拖下去，最後餓死的比病死的多，他是有醫學專業的從政人員，邏輯思考不完全是醫生，世界上最嚴重的疾病就是貧窮，貧病交加這就是典型的例子。

有北農送貨員出現染疫症狀，擔心若沒辦法工作就沒有收入，所以吃感冒藥壓抑症狀，直到發生車禍快篩才抓出確診，柯文哲今接受廣播節目電話連線訪問，被問及北市批發市場專案有無考慮人性問題。

柯文哲表示，北市開始做精準疫調，查出有1棟大樓裡有5個確診者，把所有住戶列清冊，檢查費用都不用錢，但肯去的才3分之1，他非常清楚，疫情對這些領薪水的人沒差，但夜市攤商、計程車司機一天沒工作就沒飯吃，北農出問題，社會大眾的想法很簡單就是休市，不過，一旦休市停掉大家就餓死。

柯文哲指出，三級警戒管制拖下去，最後餓死的比病死的多，他是有醫學專業的從政人員，邏輯思考不完全是醫生，世界上最嚴重的疾病就是貧窮，貧病交加就是典型的例子。

他說，需要養家的人若確診就很慘，但台灣畢竟是民主自由國家，不像共產國家一個口令一個動作，1棟大樓120幾人有5人感染，願意做快篩的住戶才3分之1，民主國家還是有比較麻煩的地方，試著在這制度下做最好的運用。