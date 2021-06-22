台北市士林區某長照機構爆群聚感染，累計48人確診、3人死亡，北市府控業者隱匿疫情，但遭業者否認，指事發後通報6天後北巿府才做疫調及隔離。對此，疫情指揮中心是否將介入了解？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中央一定會去關心地方發生的長照事件。

台北市士林區某長照機構爆群聚感染，已累計48人確診、3人死亡，北市府控業者隱匿疫情，並說有和家屬開說明會，但遭業者打臉，指事發後通報6天後北巿府才做疫調及隔離。

一名確診者的家屬也在臉書發文痛批市府公然說謊，指控6月17日起已陸續打給1922及其他相關主管單位，但獲得的都是片段、不完整的訊息。直到21日，才接到1922電話，但只是確認他並非密切接觸者，只要自主管理即可，質疑主管單位若能第一時間就嚴格監督，是否就能阻斷傳播鏈？

對此，陳宗彥今上午被問到北市府與業者說法不一，中央是否將介入了解狀況，並檢討其中是否有疏漏待改善的SOP，以避免類似情況再發生？陳宗彥表示，對於這起長照機構事件，指揮中心非常關心，也都有一定的程序在處理。

陳宗彥強調，過去指揮中心對於第一起長照機構問題時，就要求地方制定備援機制，因此，中央一定會對地方發生的長照事件去做關心。

此外，對於北農群聚感染事件，中央何時將派員進駐北農？陳宗彥說，其實在6月5日時，指揮中心已邀集北市府、農委會、北農及新北果菜運銷公司針對北農事件進行討論，目前北市府表示會以現有機制處理，指揮中心則是會持續關注。