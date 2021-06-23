甄莉（左起）和梁赫群上《這事有影嘸》與主持人林美秀聊聊「大難之後必有後福」的話題。 （民視提供）

民視《這事有影嘸》邀請到梁赫群、甄莉、詹惟中、醫藥記者全嘉莉，一起與主持人林美秀聊聊「大難之後必有後福！誰能翻盤擁有福氣人生」的話題。

開場梁赫群就分享自己好幾年前還在幕後工作時的經驗，曾詢問算命老師工作問題，老師竟一句話：「不用擔心，因為很快就沒工作了。」讓他好震驚，因為當時才剛買房、買車，意氣風發，不料沒多久真的失業，天天假裝出門上班，不敢讓同住的媽媽知道，就這樣持續2、3個月，讓他直說不能不信大師言。

甄莉也分享曾深夜返家，開車差點丟小命的故事，她說當時在修馬路她踩剎車，碰撞了一下再翻車，整台車倒過來由上往下掉，甄莉說「當時有人生走馬燈在眼前」的感覺，詹惟中補刀說：「早就說過妳改名了，還嗤之以鼻愛理不理。」

詹惟中曾提醒過甄莉的「莉」字帶一把刀，姓名學中易遇血光，但她沒改掉，詹惟中說「字中帶刀」的人，除非職業須拿刀拿槍，不需忌諱，可以借力使力，建議一般人要注意。詹惟中分享曾提點過潘若迪與沈玉琳某時期要注意，對方都不放心上，結果兩人都動了手術，遇了血光。

全嘉莉一直以為自己是幸福的人，不料107年她老公有天突然發現罹患腦癌，只剩3到6個月的時間，連醫生都建議說不要開刀了，一直是只信科學的她，當時變得到處求神問卜。在陪伴老公最後的時間裡，她保持正念，因為有些人在一起一輩子，同床異夢，雖然他們做相處只有20年，但他們很恩愛。