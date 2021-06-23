疫情嚴峻，全台各級學校自5月中開始停課並啟動遠距教學至今，仍有許多弱勢學童因缺乏連網設備、無法參與線上教學，至善基金會推出募資捐平板公益計劃，引起迴響，22日在臉書發文特別感謝「動力火車」響應公益，2人帶頭拋磚引玉，一口氣低調認捐50台平板，粗估花費近25萬元。

動力火車愛心不落人後，表示：「算是我們兩個的一種默契，都希望能讓山上的孩子們能更順利的學習。」尤秋興提到這段時間所有學生都以「遠距教學」的方式在線上進行學業，各種的不方便，不一定是山上或是部落的孩子們才會遇到，「當然山上的醫療、就學資源本來就比較缺乏一些，希望能在這段相對辛苦的時刻，盡一些心力，讓山上的孩子們在停課的時候，依然不停學。」

動力火車熱心呼籲大家支持公益，該計畫很快地順利達成，顏志琳直言同事有收到至善基金會傳來許多歌迷一起盡心力的訊息，「我們很謝謝歌迷，讓好的、善良的事情，可以被留下記憶。」顏志琳婚後育有2個女兒，他不忘用身教告訴女兒們要珍惜自己擁有的事物，感嘆：「這個世界上有很多小孩連吃飯都有問題了，更何況是學習跟讀書。」