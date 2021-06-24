子瑜人美心善，在生日當天捐出50台PAPR動力濾淨式呼吸防護具。（圖/翻攝自IG）

女星賈永婕號召企業界、演藝圈好友，共捐出300多台HFNC「高流量氧氣鼻導管全配系統」，被外界封為「抗疫女神」，之後又再度購買多台「PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）」贈醫護，連TWICE台灣成員周子瑜都響應捐了50台，在生日當天請媽媽連絡陶晶瑩，再轉達給賈永婕自己的心意，讓賈永婕的女兒忍不住大讚，「她才是真正的女神」。

據《三立新聞網》報導，賈永婕透露了子瑜捐贈的過程，透露當初子瑜看到台灣疫情爆發，一直很關心家鄉的狀況，上週便透過媽媽連絡陶晶瑩，表示想要捐出呼吸器當作自己的生日願望，但賈永婕當時表示：「呼吸器已經很多了，先不要」，於是改為和媽媽捐50台PAPR動力濾淨式呼吸防護具。

賈永婕坦言，母女倆等於共捐了185萬元，她女兒本來就已經是TWICE的粉絲，看到子瑜的善舉又更喜歡對方了，而陶晶瑩和李李仁夫妻倆也一起捐贈了20台PAPR、2台喉頭鏡，讓賈永婕十分感動，「天啊！我已經不知道該怎麼說感謝了」。

賈永婕也提到，接下來的行程她會去聯合醫院陽明院區，由於昨天院區爆出感染，她要立刻將機器、以及剛剛調到貨的喉頭鏡送去，另外也會送上一些餐點，希望可以為醫護人員加油打氣，「抗疫女神」的愛心始終不落人後。