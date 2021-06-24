高雄昨一口氣新增9起案例，對此高雄市長陳其邁怒轟新北疫調缺失，造成高雄群聚感染；新北市議員、國民黨發言人江怡臻指出，三峽恩主公醫院依照中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署核定，「若陳其邁市長真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔」；她也質疑，當時訂定疫調SOP的行政院副院長就是陳其邁，「陳副院長怎麼不問問自己呢？」

江怡臻指出，疫情發生1年多，幾乎沒有聽過新北市長侯友宜責怪其他縣市，這才是展現了齊心抗疫，因為在病毒面前，我們只能團結，才能成功防守，很遺憾陳其邁市長製造縣市之間的對立，而且是自己沒弄清楚狀況，這樣輕率的發言無助於守住疫情，讓同島一命變成虛偽的口號。

江怡臻表示，陳其邁市長指的案14359，當時依據中央疫情指揮中心規範，不屬密切接觸者，也不在匡列名單範圍內，這都經過疾管署核定執行，之後病人手術回診看報告，醫院建議急診住院加採PCR採檢，都遭到病人拒絕。江怡臻指出，如果陳其邁市長認為SOP有問題，就要問問當時訂定SOP的行政院副院長陳其邁，陳副院長訂的SOP，現在地方政府照這做有什麼不對呢？

江怡臻強調，病人確診的事實不會改變，誠心建議陳其邁市長，趕快把心思拉回來，放在確診的高雄市民身上，現在的當務之急應該是盡速圍堵疫情，治療確診者，而不是急著攻擊其他縣市，批評第一線醫護人員，一同努力，同島共同抗疫。