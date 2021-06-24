VISA周四表示，已經同意收購瑞典金融科技公司Tink，收購價為18億歐元(約22億美元)。數個月前，VISA放棄了收購Tink的美國競爭對手Plaid的計畫。

成立於2012年的瑞典金融新創Tink，能讓銀行和金融機構更輕鬆地獲取消費者金融資料。有超過3400家銀行使用該公司平台。

今年一月，VISA被迫終止了與美國資料共享平台Plaid的一項53億美元的交易計畫。美國政府以反壟斷的理由，阻止該交易。

歐盟關於「開放銀行」的新規定，要求銀行對於註冊的第三方供應商允許其進入客戶數據，以增加競爭。

這些規則的推出，為Tink等金融科技提供肥沃土壤，這些公司提供技術，協助第三方和銀行能拜訪和進入客戶數據。

VISA將保留Tink品牌和管理團隊，總部留在瑞典。VISA表示，收購將包括現金和留任獎勵；並指出，該交易不會影響先前宣布的股票回購計畫和派息政策。