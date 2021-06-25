東京奧運棒球最終資格賽25日進行預賽最終戰，多明尼加靠著對手再見失誤，以4比3氣走荷蘭隊，以預賽2勝0負、排名第1晉級最終戰，只要再贏1場就能搭上前往東京的列車。

前5局雙方都沒能攻下分數，6局下多明尼加2出局後靠著米塞斯（Johan Mieses）陽春炮先馳得點，鮑德溫（Roldani Baldwin）再補上帶有2分打點的二壘安打，助隊取得3比0領先。

荷蘭則是在8局上靠著史密斯（Curt Smith）2分炮追分，9局再添得追平分，不過多明尼加展開最後反攻，先靠著安打、保送攻佔一、二壘，下半打者擺出短棒將球點往三壘，荷蘭三壘手史構普（Sharlon Schoop）傳往一壘時發生失誤，多明尼加就靠著對手再見失誤勝出。

預賽循環賽結束，多明尼加以2戰全勝排名第1，委內瑞拉1勝1負、荷蘭2敗分居2、3名，明天將進行淘汰賽，委內瑞拉與荷蘭交手，勝者晉級最終日的比賽，與多明尼加爭奪最後1張東京奧運棒球門票。