女醫師「綠肥兒」畢業於陽明交通大學，除了擁有高學歷，更是擁有姣好身材，昨（25日)晚上她下班離開第一線抗疫工作，在難得的休息日也不忘造福粉絲，PO出的居家床照讓追蹤她的人都暴動了。

女醫師「綠肥兒」昨(25日)在IG曝光一組日常生活的照片，她穿著一件黑色低胸短小可愛，露出火辣的身材曲線，IG的首張圖見到她趴床彎腰，一張超特寫照讓小可愛似乎快包不住雙球，並詢問網友們：「有牆有眼有膝蓋，英文連起來叫什麼？」與網友互動日常生活，模樣相當青澀可愛，而有網友答「walleyeknee」她也親回答對了。

女醫師「綠肥兒」在社群IG上表示：「最近時常到不同的工廠單位做快篩，為了盡量讓空間空曠避免群聚，通常都是在超大型的工廠倉庫，或是在停車場、廣場之類的，沒有空調的環境下，30幾度高溫，一熱起來面罩常常起霧，汗流了再乾，長了濕疹也很癢，好在我遇到的伙伴人都很好、很專業，不論是醫師、護理師、醫檢師，工作有效率、EQ高並且都會互助、互相關心。」

許多網友在底下表示：「最胸女醫，有奶有靚有頭腦」、「第一張超級大」、「請問您是在哪個醫院服務呢？」、「辛苦感謝付出」、「辛苦了！台灣有你們努力守護真好」、「辛苦了！向妳獻上最高敬禮」、「昨天也才去幫某企業完成移工近千人的篩檢，全部完成後響起熱烈的掌聲！」

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922