柯文哲說，要寫個程式，也不是不可以，但就要弄得很複雜，而這個題目一周被問了6次，我快發瘋了！（北市府提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心25日宣布，最後一瓶剩餘殘劑，可由接種單位安排民眾預約施打，但是各縣市作法不一，引發爭議，而立委高嘉瑜也呼籲能有疫苗地圖APP，讓民眾可知道哪裡有殘劑疫苗可預約；台北市長柯文哲表示，中央明訂標準，我們就遵守，但過了一周也沒說怎麼做，柯無奈指出，「這個題目一周要講6次，我實在快發瘋了！」

柯文哲解釋，開瓶6小時到的殘劑，就授權醫師運用，打在國民身上也不是浪費，每個人都有資料備查，只要可以查到，心中都有一把尺，不用搞到天下大亂。

柯文哲說，應該說是每天每時段，像是早上8點開了一瓶疫苗，不可能拿到晚上再用，正確講法是每時段最後一瓶，而我是自己實際在醫界工作出身，相信醫師的倫理，只要備查就不會太離譜。

至於是否支持殘劑APP上路，柯文哲說，要寫個程式，也不是不可以，但就要弄得很複雜，而這個題目一周被問了6次，我快發瘋了！