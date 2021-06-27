今（27）日一名自台北飛往金門的旅客，登機前快篩一度出現陽性反應，二次快篩後陰性獲准登機，金門縣長楊鎮浯批評，放行一度採檢陽性的旅客登機，讓同機旅客面臨暴露在感染危險中。對此，中央疫情指揮中心今晚表示，未來台灣本島機場旅客若自願快篩呈陽性，必須經PCR採檢陰性後才能登機。

指揮中心指出，今(6/27)日上午飛往金門航班，某旅客於機場快篩站進行快篩，因第一次篩檢結果無法成為判定的依據，在取得當事人同意後，執行第二次篩檢，呈現陰性，判定快篩結果為陰性，應予放行，另同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。

該旅客因檢驗誤差，再做第二次快篩才過關，但金門縣衛生局不敢大意，在該旅客抵達金門後立即將他送醫執行PCR檢測，所幸採檢PCR結果為陰性。

指揮中心表示，目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，不只顧及防疫，亦能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

為避免造成地方疑慮，指揮中心今晚做出裁決，未來於各機場快篩呈陽性或弱陽性反應之旅客，不再考慮檢驗誤差問題，將進行PCR採檢陰性後，始允許登機。

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