桃園市長鄭文燦28日防疫會議中表示，入境檢疫是防範印度變種病毒的重要方式，像動植物在機場檢疫、人的檢疫也要在機場完成，力促在機場建立快速PCR檢測機制、約30分鐘就有檢測結果，另外入境動線也要嚴格安排、完整記錄，建立機場到社區的堅固防火牆。

因應Delta變異株在全球日益擴散且傳播力高，中央宣布27日起重點高風險7國入境一律入住集中檢疫所14天、其餘國家入境則入住防疫旅宿，期滿都要進行PCR檢測。

鄭文燦認為，防範印度變種病毒，檢疫制度要變得更嚴格，他認為中央已經決定期滿採檢，更要在機場建立起快速PCR檢測機制，強調機場不只是通關單位、也是檢疫單位，像動植物檢疫就是在機場進行，人的檢疫也要在機場執行。

鄭文燦也提到，過去很多人主張機場快篩，但很容易有偽陽性或偽陰性問題，會讓入境者失去警覺性，因此最佳方案應該是在機場建立起全部採取PCR快速檢測機制，目前已經有很多大廠的合格檢疫儀器，可以執行PCR快速檢測，30分鐘以內就有檢測結果，直言既然中央已經決定14天的高強度檢疫管制，機場端也該建立檢疫安排。

鄭文燦也直指，過去入境動線沒有好好檢討，不諱言過去常看到入境後才確診的個案，因此下飛機後經過的每個地方都要嚴格安排，讓入境者順利到達集中檢疫所或檢疫旅館。

鄭文燦也提到，過去機場入境旅客有三種搭車方式，第一個是搭防疫計程車到檢疫旅館，第二、三個是搭防疫租賃車或防疫巴士，以中南部為主，目前檢疫方式要直接到集中檢疫所或防疫旅館，因此不管採取哪個防疫車隊，都該留下完整的紀錄。

鄭文燦也認為，入境嚴管政策也要包括機場工作人員，每一個環節的機場工作人員、防疫工作人員，都要檢討是否已經施打疫苗、個人防護裝備是否妥當，從檢疫制度、入境動線、防疫車隊和機場人員4方面嚴格制定標準作業流程，未來入境嚴管才能做好，建立機場到社區之間堅固的防火牆，確保病毒不入侵，希望能檢討執行的細節、檢疫的方式。