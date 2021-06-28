男星普閔是南韓新生代男子團體Golden Child的成員之一，因演出《A TEEN》、《請融化我吧》、《重回18歲》等戲劇作品，漸漸打開知名度，精湛演技和帥氣外型讓他累積不少迷妹粉絲，然而近日他出現在鏡頭前，卻被發現臉蛋和過去的模樣大不相同，讓外界瘋猜他似乎有整形。

南韓論壇最近瘋狂討論普閔的長相，有網友發文表示「因為對帥氣長相貪心，結果變奇怪的崔普閔」，還曬出普閔長相的前後對比圖，該名網友表示，普閔不僅鼻子變長、變高，眼睛也變小了，而且嘴巴也變得僵硬，下巴甚至尖到能戳人，整張臉十分不自然，讓網友驚呼，「不是粉絲但本來覺得他很帥，為何要在臉上動刀」。

普閔的帥臉變得僵硬，被質疑整形。（圖/翻攝自YouTube）

對此，普閔的粉絲也跳出來護航，指出普閔沒有整型，只是太瘦了，「但是我感覺不像整形，比較像瘦到變形了」，表示普閔的行程很滿，光是休息時間都不夠了，哪來多餘的時間整形，「我之前看到他主持打歌節目的時候瘦太多了，這間公司有沒有讓孩子好好吃飯啊」。

粉絲們一面倒支持普閔，也質疑偶像有被惡意截圖的嫌疑，其他照片看起來並沒有差那麼多，然而網友也堅持普閔有整型，「原本清爽的孩子變得油光滿面」、「本來就因為高顏值出名的孩子...到底為什麼...看了我都好傷心」，雙方各執其詞，在網路上戰成一片，然而普閔方面目前還沒有任何回應。