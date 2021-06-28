屏東爆發印度變異株Delta病毒群眾感染，外界質疑鄰居的親戚因為跟出來倒垃圾的祕魯嬤打招呼而中鏢，屏東縣長潘孟安27日在防疫記者會上表示，祕魯嬤足不出戶，都把垃圾放在家門口，是否違反規定，會請相關單位認定，也請大家不要獵巫。

昨防疫記者會，屏縣府被問到，之前有確診的移工因為踏出房門10秒鐘就被重罰，祕魯阿嬤，曾把垃圾拿出來到家門口外面，而且有稍微跟鄰居短暫寒暄，這部分有沒有違反相關防疫規定？

潘孟安答覆說，任何事是否有違反防疫規定，這些都由疫情指揮中心專業的疫調人員來研判，是否違反相關法規，都要根據疫調的結果。而疫調則是從當事人在整個醫院裡面疫調的結果，再透過錄監視器系統比對。

潘孟安說，目前看到的是，祕魯嬤不是出來倒垃圾，而是她足不出戶，把垃圾放在家門口，然後旁邊的鄰居因為親戚，也在倒垃圾的當中，寒喧打招呼，但並沒有跨出門外，至於是否違反規定，這部分會請相關單位來做認定，請大家也不要獵巫。