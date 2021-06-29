SaaS軟體廠商91APP-KY（6741）近期受惠於實體零售產業數位轉型浪潮加速帶動股價飆漲，29日應櫃買中心要求公布自結獲利，5月單月稅後純益2079萬元，較去年同期增加22.8％。5月單月每股盈餘0.17元，表現優於去年同期。累計今年4月～5月稅後淨利3379萬元，年增34.5％，每股盈餘0.28元，已超過去年同期0.21元表現。

91APP上（5）月25日掛牌，以當日收盤價167元計算，一個月內漲幅超過一倍。近日91APP因股價漲勢凌厲，應櫃買中心要求自29日起10個營業日，改以人工管制的撮合交易，每5分鐘撮合一次，29日股價漲幅收斂至0.60％，成交量1711張，收336元，仍寫下掛牌來新高價。

91APP今年第一季營業利益0.66億元、歸屬於母公司獲利0.45億元，每股稅後盈餘0.4元，皆優於去年同期表現。4月～5月自結每股盈餘0.28元，超越去年同期表現。

91APP近期因為疫情帶動實體零售廠商數位轉型，電商需求量增加，以新客來電詢問率方面，5月相較4月增加超過二成，既有客戶服務進線率（來電詢問電商營運操作問題）也提升40％。而6月底，91APP則攜手新客戶連鎖零售通路寶雅（5904），正式推出「POYA BUY寶雅線上買」，91APP為其提供實體與電商雙向結合購物服務。