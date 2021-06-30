金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前4月新契約保費2037.69億元、年增達27％，成長幅度較首季25％增加，主因資本市場持續活絡，使投資型保單達977.97億元、年增達1.33倍，傳統型保單1059.72億元、年減10％，衰退幅度較首季13％收斂。

美元保單前4月新契約保費71.72億美元、年增達41％，成長幅度較首季37％增加。其中，投資型美元保單33.93億美元、年增達1.77倍，幅度較首季1.69倍擴大。傳統型美元保單37.79億美元、年減2％，衰退幅度較首季6％持續顯著收斂。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單前4月新契約保費0.85億澳元、年減達63％，表現持平首季。其中，投資型澳幣保單0.56億澳元、年減達42％，衰退幅度較首季45％收斂。傳統型澳幣保單0.29億澳元、年減達78％，衰退幅度較首季76％擴大。

人民幣保單前4月新契約保費2.35億人民幣、年減達58％，衰退幅度較首季63％收斂。其中，投資型人民幣保單2.23億人民幣、年減達52％，衰退幅度較首季59％收斂。傳統型人民幣保單0.12億人民幣、年減達87％，表現持平首季。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安達、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、國泰人壽。