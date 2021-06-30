前主播蔡尚樺近來轉型成為主持人，主持綜藝節目《全明星運動會》有著亮眼表現，常在社群網站上與粉絲分享日常的她，日前曬出做居家快篩的照片時，透露全靠著當醫師的父親指導，才得以完成每個步驟，立刻引起網友熱議。

蔡尚樺透露買了快篩檢測，一開始看網路教學影片，只見棉花棒要塞進去6公分以上，幾乎都要直戳腦門，讓她嚇得全身起雞皮疙瘩，只好打電話詢問身為醫師的父親該怎麼做，父親則是細說每個步驟「嘴微張、舌根壓低、發出低音ㄛ、頭平視前方，棉棒角度先略往上，到中段後再略往下慢慢進去」，聽完父親指導後，不禁感嘆：「很難想像要塞到鼻咽深處的感覺啊」。

在徹底洗完手消毒和擤鼻腔後，蔡尚樺便開始進行快篩檢測，她表示隨著越來越深入之後，逐漸出現流眼淚和狂打噴嚏的狀況，雖然過程中不痛，但不適感和噴嚏很難忍住，完成兩邊挖掘後放進小試管攪拌，滴在試劑上約莫等候半小時，就可以得知最終檢測結果，好在最後驗出一條線，才讓她放下心中大石，坦言終於可以鬆一口氣。

蔡尚樺強調在本土疫情動盪時刻，又面臨印度變種病毒侵台之際，真的不能掉以輕心，雖然可以自己居家快篩做初步檢測，但結果即便是陰性，還是得隨時提高警覺，非必要盡量不要出門，千萬不要讓一時僥倖變成不幸。

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