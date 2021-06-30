47歲前台北市議員童仲彥（阿童）與成人頻道SWAG合作拍謎片，兩性美女作家欣西亞看到大尺度劇照，直言很沒fu，推測童仲彥的TA（目標群眾）不是鎖定女性市場，童仲彥看到這則評論，親自留言回應，並送上潤滑劑道歉。

欣西亞27日在臉書發表對童仲彥下海拍片的看法，本來以為只是開玩笑，想不到來真的，把她嚇壞了；不過，欣西亞看完童仲彥的劇照，沒有春心蕩漾的感覺，直言：「其實下體看見劇照，已經點播好幾次高凌風《熱情的沙漠》，可見它有多～乾～」咬定這部作品一定不是鎖定女性觀眾，眾多女網友紛紛認同，留言表示：「很不行，根本完全解high」、「我看了一直笑耶」。

想不到釣出童仲彥本人回應，他在欣西亞的貼文底下道歉，還送上潤滑液致意：「不好意思！害妳那麼乾！很歹勢～朋友的產品，他想送妳跟妳老公，再次道歉！」許多網友看了都被逗樂，忍不住留言：「了不起～負責」、「快笑史（死），但他至少還蠻懂得自嘲的啦」，還有人好心提出建議：「眼鏡拿掉，不要咬牙切齒，可能好一點」，對此童仲彥解釋：「太認真，對不起，拿下眼鏡會脫窗。」

頂著政治人物的光環，童仲彥大膽下海拍謎片引起社會騷動，連就讀的樹德科大人類性學研究所都感到訝異，發聲明書表達台灣成人片尚未合法，不希望學生冒然試法等言論，對此童仲彥拿出相關文章反擊，強調若被退學絕對不會坐以待斃；面對外界的質疑聲，他宣布會在今（30日）晚間23:00開直播回答各種問題，歡迎大家踴躍發問。