YouTuber團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）以天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話風格尺度無極限，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，親民的她昨開放讓粉絲問答，有網友問蕾菈「想再生小孩嗎」、「鼻子有打玻尿酸嗎」，還有人問蕾菈如何在產後保持胸部形狀等問題，面對各式問題，蕾菈也大方回應了。

蕾菈在18歲生下女兒、並獨自撫養孩子長大，育有6歲女兒的蕾菈，現在與DJ男友湯宇熱戀中，至於有網友提問是否想再生，蕾菈坦言想再生一個「然後去完成我做胸部的夢想」，有網友羨慕她「怎麼才可以生完寶寶內內（胸部）還可以保持那麼漂亮的形狀」，蕾菈則澄清喊大家誤會了「我胸部真的很難看」，表示她平時會特別穿內衣調整，讓照片或影片看起來是好看的，其實蕾菈過去也曾表示，自己常被形容「胸部下垂」，讓她感到困擾，因此蕾菈都會靠穿內衣調整胸型。

蕾菈開放粉絲問答。（圖／取材自蕾菈Instagram）

蕾菈開放粉絲問答。。（圖／取材自蕾菈Instagram）

至於有人發問「鼻子有打玻尿酸嗎」，蕾菈則自信說：「我的鼻子已經很挺了，應該不太需要打」，蕾菈還大方捏鼻、揉鼻，她也提到，整張臉都沒有動刀，強調自己是「純天然」。

素顏的蕾菈被問到「你現在有化妝嗎」，她也大方曝光自己的素顏，透露臉上冒痘痘，還唱「痘痘歌」，蕾菈除了膚色較暗黃之外，五官則沒有太多差別，女神親民、沒架子的舉動更是狂圈粉。