今天新增57例本土確診個案，15人死亡。（中時新聞網製圖）

【LIVE直播】環南市場疫情爆發？指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增58例確定病例，分別為57例本土及1例境外移入，確診個案中新增15例死亡。北市昨在環南市場檢出多名個案，尚未列入今日公布的個案中，初步的有40例新個案及1例舊案，指揮官陳時中不排除繼續檢出新個案。

今日新增的57例本土病例，有22例是隔離期間或期滿時被檢出，為25男、32女，介於未滿5歲至90多歲，分布以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、台中市2例、新竹市1例。

本土個案中，28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中。陳時中說，昨日北市大型篩檢發現很多個案，有40例新個案，加1例舊案，新個案還不包含在今日公布個案中。目前針對市場的採檢持續進行中，不排除繼續檢出新個案，提醒環南市場相關工作、外包人員、攤商等暫勿移動，配合匡列、採檢等安排。

另外，今日也新增1例境外移入個案，為案14975，本國籍50多歲女子。女子6月28日自匈牙利返台，檢疫期間申請外出奔喪確診。

今也新增15例死亡個案，為8男7女，年齡介於40多歲至80多歲，分別在6月3日至6月30日死亡。這波本土疫情（5月11日至6月30日）至今累計1萬3605名確診個案，其中已有1萬347人解隔離，達確診人數76.1%。

截至目前，國內共累計1萬4911例確診，分別為1176例境外移入，1萬3682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

去年至今累計676例死亡個案，其中668例本土，以新北市343例居多，其次為台北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。