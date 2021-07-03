到底該怎麼辦？一名媳婦在臉書發文稱，因疫情關係她不敢出門買菜，透過網路訂購蔬菜，但該日午餐，因蔬菜尚未送到，她就先煮泡麵配青菜和蛋加減吃，結果卻被婆婆質疑是偷懶，更問她「為什麼不去市場買菜？」她有苦難言，發文詢問網友該如何與婆婆溝通。

這名媳婦1日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文透露，她的婆婆較傳統，堅持每餐要有三樣菜，但因為疫情緣故，原PO不敢前往傳統市場，改以訂購蔬菜箱取代外出買食材。

原PO分享，1日中午時因為蔬菜箱還沒送達，她便煮了即食拌麵，並配上地瓜葉與蛋，不料，婆婆見她煮的菜色劈頭連轟三句為什麼，「為什麼要煮方便麵」、「為什麼不去市場買菜」、「為什麼要偷懶」等，還教訓她現在疫情沒那麼嚴重，讓原PO不曉得到底該如何與婆婆溝通，滿是無奈。

文章曝光後，不少網友留言回應，「婆婆是最難溝通的」、「婆婆喜歡天天去市場採買……那就麻煩他了？」、「搬出去不要一起住就沒這個問題了啊！」、「每餐要三菜真的很佩服你…...」；也有網友認為，「你真的把菜市場想的太恐怖了，自己的防疫措施做好，市場沒想像的那麼恐怖」、「挑人少的時候、買完東西就走不要逗留、戴好口罩回家洗手，風險也不見得比去小七買東西大！」