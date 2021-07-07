對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。今早氣象局針對屏東、台東發布大雨特報。今天天氣炎熱，高溫上看35度，外出也注意防曬

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

今天各地高溫普遍可以來到32至35度，宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬、避免中暑。各地低溫約26到28度。

紫外線方面，今天台東縣為「危險級」，其他縣市均為「過量級」，外出需做好防曬工作。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區主要為「良好」等級，北部空品區為「普通」等。

周四、周五(8日、9日)各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周二(10日至13日)東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。