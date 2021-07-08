先前因為左膝過度伸展傷勢缺席最後兩場東區冠軍賽，卻在總冠軍賽首役爆冷提前復出的公鹿「字母哥」阿提托康波，如今看來逐漸擺脫膝傷所苦了，他在8日受訪表示，「我的膝蓋感覺很好！」公鹿總教練布登豪瑟也說：「他今天接受了檢查，結果他一切正常。」

阿提托康波在東區冠軍賽G4時，不小心造成左膝過度伸展傷勢，讓他無奈缺席最後兩場東區冠軍賽，原本總冠軍賽G1賽前還被列在出賽存疑名單，他卻突然宣告先發上陣，結果打了35分20秒，貢獻20分、17籃板、4助攻與2抄截。

能在總冠軍賽G1打出這種接近完整康復的表現，阿提托康波歸功於過去一周幾乎都待在泳池復健，甚至誇張到一天24小時都在進行，「我到現在都還沒看過自己受傷的影片，當時我還以為至少要休息一年，等看到核磁共振結果，我才安心了。」

「在密爾瓦基奪冠？這當然是我的目標，你看到很多人有不同做法，你永遠不能根據一個人選擇如何奪冠去評判他，」阿提托康波今天受訪表示，「但追根究底，能在你一開始待的球隊做到意義更大，對我來說這是一個夢想，也是一個目標。」