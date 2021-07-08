面對總冠軍賽G1輸球結局，公鹿整場比賽只獲得16次罰球機會，比起地主太陽整整少了10次，也讓公鹿總教練布登豪瑟在8日結束例行訓練後，不禁表達針對G1裁判尺度的不滿情緒，更用令人沮喪批評，似乎完全不怕聯盟祭出罰款！

「你(指記者)想要引誘我？不，我的意思是，這是比賽的一個重要部分，」布登豪瑟表示，「太陽在罰球線上得到了25分，而我們是以防守為傲的球隊，我們需要在不犯規情況下做好防守，但我忘了前次對上我們球隊罰球25次是何時了。」

「以相反角度來看，阿提托康波的進攻方式，米德頓大量持球的進攻方式，得不到罰球令人沮喪，但這是比賽的一部分，」布登豪瑟說，「我們必須做好防守，必須讓他們遠離罰球線，我們必須更加積極地進攻，得到更多站上罰球線機會。」

在總冠軍賽G1整場比賽出手26次，卻沒任何罰球機會的公鹿後衛米德頓，當然也很不爽裁判尺度，「這很艱難，球隊最近一直給我打氣，我試著發動衝擊，不能等著裁判來找我，如果他們想吹，他們就會吹，但最近確實裁判都不給我『哨子』！」