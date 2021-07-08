行車糾紛 4煞持空氣槍強行索賠 遭警壓制狼狽被逮（翻攝照片／戴上容新北傳真）

行車糾紛 4煞持空氣槍強行索賠 遭警壓制狼狽被逮（翻攝照片／戴上容新北傳真）

24歲孫男8日清晨4時開車從桃園前往泰山找朋友，行經新莊區新北大道時與貨運司機發生糾紛，孫男找來3名友人持空氣槍、開山刀強行要對方賠錢；新莊警方獲報，5分鐘內趕到現場，將4名惡煞喝令趴下逮捕，訊後將這4人依恐嚇、妨害自由、妨害秩序等罪，移送地檢署偵辦。

據了解，孫男凌晨4點，駕駛小客車在新北大道與新生路口在內側車道飆速，不巧遇上準備轉進新竹物流公司卸貨的34歲貨運司機的謝男，孫男發現貨運車後，猛烈急煞，車子打滑在貨車前方，謝姓貨運司機因為對方並沒下車，索性將車轉進物流站繼續工作。

未料，孫男追進公司，並持一把空氣手槍朝貨運車射擊，但由於是射擊鋼珠亂彈，第一次的攻擊未造成貨車損傷，孫男吃鱉後相當氣憤，又找來友人28歲的吳男、22歲的顧男及23歲的羅男，3人隨後共乘一輛白色自小客車，下車後拿開山刀及空氣槍，氣噗噗要將貨運司機帶上車談賠償。

「看要怎麼賠！我沒差這一條罪啦！」4人囂張嗆聲，要司機對車損給個交代，還誆稱指車輛打滑煞車系統毀損，司機很有誠意願意賠償，先承認自己轉彎未注意的確有錯在先，但其中一名男子得寸進尺，再度恐嚇揚言要讓謝男好看。

新莊警分局福營所員警表示，獲報現場有行車糾紛，警方迅速趕抵現場，謝姓司機等人站在車旁，員警經詢問狀況，得知4名惡煞囂張持刀槍恐嚇對方，並在車上發現犯案工具，隨後喝令他們趴下，訊後將4人依恐嚇、妨害自由、妨害秩序等罪，移送地檢署偵辦。