鬆緊帶造成耳上發紅破皮。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

於額頭、顴骨、鼻樑等骨突處黏貼泡棉，再戴上護目鏡與口罩。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

口罩、護目鏡卸除後的額頭、臉頰壓痕。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情肆虐全球以來，上至老人下至兒童，出門在外必戴口罩，護目鏡也是防護配備之一，然長時間戴口罩和護目鏡，卻導致耳上疼痛及臉部條狀壓痕，破皮現象也愈來愈常見，奇美醫護傳授小撇步，利用迴紋針加橡皮筋用於耳部防壓，此外，以紗布、人工皮、泡棉等敷料放置受壓點，減少肌膚長期受壓不適與破皮。

奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲指出，耳上與臉部皮層較其他部位組織薄，且臉部突出顴骨、額頭、鼻梁，都使得耳上與臉頰壓傷比率上升，尤其是醫護人員及皮膚脆弱老人家。依據美國國家壓瘡諮詢委員會(NPUAP)建議，骨突上皮層受壓超過2小時，皮膚就會開始產生不適、紅斑，甚至出現與外固定物相吻合的印記或水泡、破皮。

她說，防護器具若需要長期配戴，醫學名詞稱為壓力性損傷，簡稱壓傷。顧名思義，是壓力導致皮膚損傷，小至疼痛不適、無法恢復的皮膚紅斑印記，大至皮層破損。因外部壓力阻礙(斷)皮膚組織的血液循環，當時間過久，導致皮膚缺血缺氧而傷害產生。

目前市面有許多防壓小物減緩不適，此外，也可應用生活中隨手可得的物品防壓。醫護實測例如拿迴紋針加橡皮筋，可用於耳部防壓，無論從減壓面、舒適度、經濟面、防側漏，都能達標。也可改用黑色橡皮筋搭配漂亮髮夾取代迴紋針，兼具防疫與美麗。此外，利用紗布、人工皮、泡棉等敷料放置受壓點，藉由壓力的分散與轉移，也可以減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。

奇美醫學中心指出，根據美國國家壓瘡諮詢委員會(NPUAP)建議，敷料材質以泡棉的防壓與抗敏感的效果最佳，民眾在醫療器材行可選購得到。一般來說，10＊10cm的敷料平均價位約在150元左右，依廠牌不同而價格略異，在敷料未髒汙潮濕的情況下，最長可以使用7天，當出現不適或防壓敷料不使用時，便可以取下。

莊玟玲表示，透過分享口罩、護目鏡防壓知識與生活隨手可得用品，自行DIY口罩與護目鏡減壓工具，讓光榮印記感動在心，壓傷的印記幻化於無形。