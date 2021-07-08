藝人小甜甜（張可昀）今年初閃婚，７月初迎來女兒「米苔目」，才沉浸在升格新手媽媽的喜悅中，卻被週刊爆料每個月開銷20萬元，讓只是一般上班族的老公收入無法負荷，對此，她氣得發出聲明喊告，除了駁斥不實相關報導外，更怒嗆：「世界上絕對有報應」。

小甜甜今（8日）發出聲明，駁斥週刊報導內容，她強調媒體為了點閱率，常用較誇大吸引人的標題，如果內容屬實標題讓人誤解無所謂，畢竟這是演藝圈常態，但如果用錯誤內容引導，只為吸引更多酸民賺取關注度，進而傷及家人就是要不得，接著怒轟：「某週刊發了一篇從頭到尾不屬實的文章，還攻擊到我的家人，現在我有家人絕對拚命捍衛，在整篇唬爛造假文章最後還用著我說：結尾，這不是某種捏造偽造嗎？」

小甜甜表示做記者不能沒有良知的說謊傷害別人，如果自己的家人被這樣平白無故亂寫，又會有什麼感覺？忍不住怒嗆：「世界上絕對有報應」，但也強調還是有很多記者很真實善良，但每個環境總有一些敗類，希望你們多少吃點苦，或許能學習將心比心，也希望藉此讓週刊跟黑心記者能有所警惕。

小甜甜強調當了媽媽之後，非常享受現階段，甚至希望未來有更多時間陪伴小孩成長，並在育兒過程中，和所有媽媽一起分享及享受最開心的心情，強調這是現在覺得最重要也最有意義的事，駁斥坐完月子就回歸錄影一事。