「功夫皇帝」李連杰曾拍攝《少林寺》、《黃飛鴻》等電影，在華人影壇走紅，更成功進軍好萊塢，在全球闖出知名度，之前上節目受訪時，透露拍攝《霍元甲》時不慎發生意外受傷，還一度呼吸困難，導致大小便失禁，被工作人員抬下山才撿回一條命。

李連杰先前接受訪問時，提到拍攝《霍元甲》時不慎從12尺高台墜地，當時所有地方都做好保護措施，偏偏就是沒保護的地方出事，沒想到過數天之後，不僅開始大小便失禁，連呼吸都逐漸變的薄弱，沒想到工作人員遞氧氣瓶給他竟打不開，因此連夜被工作人員抬下山，才順利在鬼門關前撿回一條命。

李連杰表示下山過程，不時浮現面對死亡的念頭，坦言當下如果有人出價一百萬，要賣他一顆枕頭氧氣，絕對是二話不說立刻買下，畢竟生命的價值遠遠超過一百萬元，生死一瞬間的經歷，讓現場來賓忍不住感嘆：「老一輩的功夫明星們拍戲是真的拚」。

即便李連杰身手不凡，拍片時仍有冒著生命危險拍攝的鏡頭，屆時就得靠著替身幫忙，當年拍攝《浴血任務2》時，李連杰的替身劉坤拍攝爆破戲時，因為工作人員搞錯引爆時間，導致拍攝湖面爆破的橡皮艇出意外，劉坤更是當場慘死，讓其家人難以接受，當時，李連杰不僅安排跟劉家人見面，還送上580萬港幣慰問金，暖心舉動被讚爆。