能演還能導的影壇巨星周星馳，最擅長將悲劇拍成喜劇，其獨特的幽默感很受大眾歡迎，推出《逃學威龍》、《大話西遊》、《少林足球》、《食神》、《功夫》、《美人魚》等片，都成為經典，締造「星爺旋風」，可說是華語影壇代表性人物之一，而如此具盛名的他，其實私下做事是相當嚴謹的人，相傳他因為拍《功夫》，竟給文學大師金庸送去了版權金，讓金庸驚訝又佩服。

周星馳活躍於90年代，所拍的電影部部創下票房佳績，他以諧星身分成為影壇巨星，跟成龍、周潤發並稱為「雙周一成」，有他們出演的片，票房必定有保證，而可以發現周星馳電影除了招牌搞笑外，還經常安排功夫動作，事實上他從小就很崇拜李小龍，甚至曾拜李小龍的師兄黃淳梁為師，梁朝偉曾公開稱讚周星馳很會打詠春拳，也能發現星爺在自己的片中，打戲不用替身，很有難度的動作都自己上。

星爺除了崇拜李小龍，也很愛金庸作品，對於武術、武林非常著迷，因此一直都很想拍功夫片，也能發現他很愛在片中編排一些金庸作品的元素，而在那個年代，對於智慧財產權的意識薄弱，導致一堆人在改編金庸作品，可卻很少有有導演或製片公司去找大師給版權費，頂多就去請安告知一下而已，但周星馳卻不一樣，他其實是個很嚴謹的人，只因作品中引用到金庸作品中的文句，就去找了金庸。

當時讓周星馳前去找金庸大師的作品，就是《功夫》，星爺是因該片中引用到金庸文學的內容，來付版權費的，但金庸見他來，根本沒想到這件事，只問他：「你要改哪部？」，讓周星馳笑出來，解釋自己在片中會用到「如來神掌」、「萬佛朝宗」等招式名稱，這都出自於老師的作品，希望能支付6萬版權費，金庸聽了也笑了出來，當下就對周星馳改觀，覺得他相當正派，不僅戲拍得好，人品更是沒話說。