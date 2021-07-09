張基龍與惠利曖昧的滾床氛圍讓觀眾尖叫連連。（愛奇藝國際站提供）

韓國奇幻甜寵劇《我的室友是九尾​狐》將在下週迎接精彩大結局，女大生惠利和999歲的九尾狐張基龍的愛情能否開花結果緊揪觀眾的心，上週因誤會分手的2人，本週第13集還未演過半誤會就幾乎解開，緊湊又明快，深受劇迷喜愛。惠利飾演的李潭，個性活潑、開朗，充滿正能量的她，為改變自己和男友的命運，大膽透過反抓紅線，讓故作神秘的山神高庚杓現身，更展現談判高手的手腕，從山神口中獲得九尾狐變身成人類的關鍵秘密及確保自己人身安全的保證，精采絕倫的反擊讓人拍案叫絕。

惠利帶著雄心壯志要與張基龍恢復同居生活，沒想到和好的初夜，2人竟在客廳「蓋棉被純聊天」，惠利放心依偎在張基龍懷抱呼呼大睡，導致男方呼吸急促輾轉難眠，翌日果斷拒絕再和女友共枕眠，惠利的「成人計畫」一開始就面臨失敗的危機。感情如膠似漆的張基隆和惠利，因著約會遭偷拍，師生戀緋聞引發校園議論紛紛，霸氣十足的惠利選擇正面突破，不僅藉此和張基龍大方牽手承認戀人身分，還順利斷開與學長間的紅線，開心向戀人報告完美解決「紅線危機」時，意外窺見張基龍嘟嘴吃醋的模樣，惠利內心再度驚嘆：「這應該是999歲裡最可愛的吧」，情人眼中出西施的放閃反映閃瞎所有劇迷。

劇中的「人狐戀」發展逐漸明朗，無後顧之憂的惠利連續送上2個晚安之吻，語帶暗示地說：「反正以後不會再有危險」，張基龍禁不住被撩撥，立刻以激吻回應，帶著侵略性的眼神宣告：「你現在真的有危險了」，曖昧、火熱的滾床氛圍引來網友尖叫連連，殊不知下一秒就進預告，讓眾人瞬間暴走直呼「竟然只滾一半」，成功勾起大家對下週完結篇的高度好奇心和期待感。該劇每週三、四21：40在愛奇藝國際站與韓國同步更新。