人生在世，風水輪流轉，只要撐過低潮、保持初心，就能等待好運降臨。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，射手座、白羊座、獅子座、天秤座的人在7、8月進入盛夏後運氣最好，能憑藉旺盛的財氣大發利市，財源廣進。

▍第四名 射手座

在7、8月，逆行的天王星在射手座的工作宮加持，可逆轉你上半年悶到不行的工作狀態，曾遭小人扯後腿、業績被搶、同事不給力的情況會出現出其不意的轉機。在此期間，你有機會談到好生意，上級主管會因此看見你的努力，替你升職加薪，業績獎金、分紅樣樣來，千萬要把握時機努力賺錢。

▍第三名 白羊座

在7、8月，白羊座的玩樂宮位有金星拜訪，為你帶來偏財收入，股票、基金都可以一試，也別錯過身邊貴人建議的賺錢管道，你可能會獲得超乎期待的財富。同時，白羊座的人偏財運正旺，別忘買張彩票試試手氣，說不定就此賺進一桶金。

▍第二名 獅子座

在7、8月，有金星、火星雙星聯手點亮獅子座的命宮，幸運能量加倍，如果你是從事靠靈感吃飯的工作，可能會靈感爆棚，近期推出的作品有望讓你一夕爆紅，工作邀約不斷，累積出來的才氣與名氣將帶來一刷再刷的版稅，讓你成為夢想與麵包兼得的幸運兒。

▍第一名 天秤座

在7、8月，逆行的天王星造訪天秤座的偏財宮，帶來神來一筆的意外之財，或許是金主挹注創業資金、久未聯繫的朋友突然還來一筆借款、素昧平生的遠房親戚留下的財產、另一半因賺大錢而給你的分紅，建議利用這筆意外之財做公益，或學習一門能讓你更致富的技能，延續這份財氣與好運。