日本桌球天后福原愛今(8日)與江宏傑聯合發布聲明，宣布5年婚姻畫下句點，未來將共同撫養一雙兒女，小倆口離婚財產分配也受到關注。其實早前就有日媒報導，指福原愛若離婚，恐怕得付出高達5千萬台幣的贍養費。稍早福原愛更首度在微博發聲，回應離婚一事。

福原愛爆出不倫戀，與江宏傑5年婚也畫下句點。日媒《日刊現代》今年4月報導指出，由於福原愛疑似不倫，形勢對她極為不利，一定真的要離婚，恐怕得支付2億日幣(約新台幣5000萬)的小孩撫養費，可分20年支付完畢。

福原愛打破沉默為離婚一事道歉，教練湯媛媛暖心給鼓勵。（取自福原愛微博）

稍早福原愛也在微博發聲，針對離婚一事向粉絲道歉，「一直溫暖守護 鼓勵著我並給我力量中國的球迷 粉絲們 很抱歉…因為我的私事報導給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的。感恩不管何時都支持我的家人和朋友們。」

包括她的教練湯媛媛，還有大批大陸粉絲亦暖心送上祝福，恭喜她新生活開始，「勇敢邁向新生活吧～支持妳」、「不是妳的錯，姐姐以後要開心幸福」、「妳的福氣在後頭！好好生活快樂生活」、「恭喜美女脫離台灣軟飯男」。