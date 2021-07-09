在新冠肺炎疫情緩和近半年後，南韓原本計畫於7月1日起微解封，放寬娛樂場所、飲食業營業至0時；孰料，Delta變種病毒株的高傳染力，加上民眾防疫疲勞而放鬆警戒，導致疫情重新升溫而讓解封一再延期。甚至，8日單日便新增1316例確診病例，讓南韓政府9日宣布首爾首都圈12日起直奔第四級警戒並維期2週，也讓微解封再次無望。

據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部宣布，截至9日0時為止，南韓新增1316起確診病例。不但較前一天多出41起病例(1275起病例)，更連續3天每日確診人數破1200人，為疫情大流行以來之最高紀錄。目前南韓共累計16.5344萬例確診、2036人死亡。

這是自大流行以來南韓首次連續3天確診人數破1200人。南韓國務總理金富謙在主持中央災難安全對策本部會議時宣布，由於首爾單日確診人數連續3天破500例，每5例就有4例出現於首都圈，故決定12日起首都防疫解戒上調至四級，為期2週。

《韓聯社》指出，8日新增的1316起病例中，社區感染便高達1236例；其中，首都圈出現963例(77.9%)，非首都圈273例，境外輸入病例80例。在境外輸入病例中，39例為入境檢疫時確診，41例為入境隔離期間確診。

報導表示，進入四級警戒意味著首爾首都圈自12日起，晚上6時後禁止3人以上聚集，晚上6時前僅允許4人聚會。此外，所有的集會、遊行與大型活動全面禁止，婚禮與喪禮也僅限親屬參加。

此外，南韓的營業性娛樂場所將維持禁止營業，而先前宣布接種過疫苗的人可享有包括口罩放寬的防疫放鬆措施也暫停實施。金富謙呼籲，民眾自今日起就應該避免私人聚會，無須等到12日才開始實施。

由於第四級警戒勢必讓娛樂業者與小型企業等受創甚深，金富謙允諾將依據《損失補償法》進行補償。